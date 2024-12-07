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مشاهير العرب - مقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وجورجينا على X.. من الأجمل؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وجورجينا على X.. من الأجمل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وجورجينا على X.. من الأجمل؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - تصدر هاشتاج إطلالة ياسمين صبري وجورجينا قوائم الأكثر بحثا على موقع التدوينات «إكس» «تويتر» سابقا، وذلك بعدما لفتت إطلالتهما أنظار الحاضرين في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وعقد الجمهور مقارنة بين إطلالة الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجز على موقع «X»، حيث رأى الكثير منهم أن إطلالة الفنانة ياسمين صبري في حفل الافتتاح كانت أفضل من إطلالة جورجينا رودريجز من حيث الأناقة والجاذبية.

مقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وجورجينا
مقارنة بين إطلالة ياسمين صبري وجورجينا

كما أشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنانة ياسمين صبري التي خطفت الأنظار.

وأكدوا أن إطلالتها كانت أحد أبرز الإطلالات في حفل الافتتاح، معبرين عن إعجابهم بجمالها وأسلوبها الأنيق الذي جعلها محط الأنظار على السجادة الحمراء.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار «للسينما بيت جديد»، وشهد الحفل حضور مجموعة من المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك أبرز المواهب السعودية والخليجية، كما حضر مجموعة من الشخصيات البارزة والمواهب السينمائية العالمية من بينهم ميشيل يوه، كارينا كابور، ويل سميث.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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