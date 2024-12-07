مشاهير العرب - قاتل زوجته.. تفاصيل مشاركة أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. عرضت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، مساء أمس، على قناة dmc، والتي لاقت إعجاب الجمهور، وذلك لتسليطها الضوء على العنف الأسري.

الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، بعنوان «ساعة شيطان»، وكان بطلها الفنان أحمد أمين، مجسدًا شخصية «حمو» عامل خردة، في الإسكندرية لديه أسرة من زوجته وابن وابنة، والذي دخل في صراع نفسي مع زوجته انتهى بجريمة مروعة.

وبدأت الحلقة بظهور حمو في منزله يشاهد مباراة كرة قدم، لكن البث ينقطع، وعندما يبحث عن السبب يكتشف أن جاره جمال هو من تسبب في انقطاع الكهرباء، مما يؤدي إلى اشتباك بينهما، وبعد ذلك يعود إلى شقته ويغير ملابسه، وسط تساؤلات من ابنته وابنه اللذين لاحظا قلقه.

أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

وكشفت الأحداث أن زوجة حمو اختفت في ظروف غامضة، واستكملت الحلقة بظهور حمو على السطح وهو يصلح برميل وفى نفس الوقت تجد ابنته سهام ملابس والدتها في الدولاب معه، وتواجهه.

ويعترف حمو بأنه قتل زوجته بدون قصد في ساعة شيطان، وأنه كان يحبها رغم معاملتها السيئة وتعنيفها له هما السبب في قتله لها، ووضع حمو شنطة على رأسها داخل البرميل حتى لا تصطدم بشيء، وكذلك ملح على الجثة حتى لا تنتشر منها رائحة، وتظل على السطح بجوارهم في العمارة بسبب حبه الشديد لها.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، عبر مجموعة قنوات dmc، في تمام الساعة 10 مساءً، وتحمل كل حلقة قضية جديدة من قضايا المحاكم المصرية.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويتناول مسلسل ساعته وتاريخه، العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، لتسيطر الأجواء الدرامية المشوقة على أحداث المسلسل.

ويشارك في مسلسل ساعته وتاريخه، المتسابقون الفائزون في برنامج «كاستينج» الذي كان بقيادة المخرج عمرو سلامة، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية.