"أصوات عربية على ضفاف النيل" في بيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:53 مساءً - يستضيف بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، تحت عنوان "أصوات عربية على ضفاف النيل"، الأمسية الشعرية الفنية التي تُقيمها جمعية أنصار التمثيل والسينما برئاسة الفنانة سهير المرشدي، والتي تستضيف الجمعية من خلالها مجموعة من الشعراء والفنانين العرب بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية فى السابعة مساء الاثنين القادم.

يشارك في الأمسية الفنانة الكبيرة سهير المرشدي رئيس جمعية أنصار التمثيل والسينما، كوكبة من الشعراء والأدباء، الكاتب والإعلامي الكويتي ومشرف عام المهرجان د. خالد المويهان، والشاعر المصري الكبير عبد الستار سليم، الأديب الشاعر والإعلامي الكويتي حمد المسرع، الشاعر والكاتب الكويتي سعود الجوفان، الشاعرة والصحفية السعودية مريم حزام العتيبي، الشاعرة والملحنة الإماراتية نشيره الجابري والمُلقبة بـظبي أبوظبي، الشاعر البحريني محمد بشير العنزي، الشاعر الكويتي بندر بن نومان المطيري، الشاعرة القطرية فدا حسن الهيل الملقبة بـالشوق طير، الشاعر السعودي بندر الفدغوش والشاعر العُماني عادل العوادي، بمشاركة عازفة الكمان العمانية رضية العبيدانية، ويدير الأمسية الإعلاميتان د. دينا فكري ود. أمل النقبي.

جمعية أنصار التمثيل

تأسست جمعية أنصار التمثيل والسينما عام ١٩١٣ كأول جمعية لهواة التمثيل في مصر، على يد محمد عبد الرحيم، معلم الترجمة والتاريخ بالمدرسة السعيدية وأول رئيس للجمعية التي أنشئت من أجل تعضيد فن التمثيل في مصر، وإرسائه على أصوله الفنية الصحيحة، وضمت على مدار تاريخها كبار نجوم وأدباء مصر، كما خرج منها الكثير من الفنانين وكانت هى المتنفس الوحيد قبل إنشاء المعاهد المتخصصة والنقابات الفنية، وتترأسها حاليا الفنانة سهير المرشدى وهي أول فنانة سيدة ترأست الجمعية منذ نشأتها، وتهتم برعاية واكتشاف الشباب الموهوب الجديد ودعمهم للانطلاق في عالم الفن.

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