فان ديزل، مهرجان البحر الأحمر يكرم بطل سلسلة Fast & Furious..والمواقف الإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - كرم القائمون على الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي النجم العالمى فان ديزل ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدور حتى منتصف ديسمبر الجاري، ويحمل المهرجان شعار "للسينما بيت جديد".

وحرص النجم العالمي فان ديزل على إلقاء كلمة بعد تكريمه بـمهرجان البحر الأحمر للسينمائي الدولي، والتي عبر خلالها عن امتنانه وشعوره بالفخر لتواجده في المهرجان أثناء تسلمه جائزة اليسر وتكريمه وقال: "أشعر بالشرف الكبير هنا في هذا المهرجان ولتلقي هذه الجائزة المميزة".

وأشاد النجم العالمي بتنظيم المهرجان قائلًا:" اشكر جومانا، الأمير بدر وزير الثقافة، ومحمد سعدي، وصديقي بما تفعلونه هنا، ومنحي الفرصة لرؤية أصدقاء قدامى مثل ميشيل يوه، التي لم أرها منذ زمن طويل، وغيرهم من الأصدقاء".

وفي ختام كلمته، وجه النجم العالمى فان ديزل رسالة تقدير للجمهور، وقال: "كممثل عالمي متعدد الثقافات، أنا ممتن جدًا أن أكون بينكم، أشعر بالحب والدفء وأقبل هذه الجائزة بكل فخر، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم".

مواقف إنسانية في حياة فان ديزل

ولم تخل حياة النجم العالمى فان ديزل من المواقف الإنسانية، والتي كان آخرها التقاطه صورة مع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام يعاني من سرطان الدم، وذلك بعدما شاركت والدة الطفل صورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، يظهر نجلها بزي لشخصية فيلم ديزل في سلسلة أفلام Fast & Furious، الأمر الذي حاز على إعجاب النجم الشهير ليقرر الالتقاء بذلك الطفل على

ومن موافقة التي لا تنسي عندما اهدى صديقه بول واكر، والذي كان يشاركه الأجزاء السابقة من سلسة أفلام fast & furios، والذي توفي في حادث سيارة، منها اهداء الجزء الثامن إلى روحه.

تبرع بالدم لزوجته

وفي حياة فان ديزل الشخصية بالرغم من انفصاله عن زوجته، إلا أنه بمجرد علمه بتعرضها لحادث وحاجتها للتبرع بالدم، فلم يتردد ليذهب لها على الفور، في موقف إنساني لا يزال يتداوله رواد منصات السوشيال ميديا حتى الآن.

الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الخميس الماضي، في مدينة جدة التاريخية، تحت شعار "للسينما بيت جديد"، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن من حول العالم.

ورحّبت جُمانا الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بضيوف الدورة الرابعة، قائلة خلال كلمتها في حفل الافتتاح، “إنه لشرف وامتياز أن أقف أمامكم اليوم، ونحن ندشن النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقبل أن ننغمس في البرنامج المذهل لهذا العام، أدعوكم للحظة تأمل في الغنى الثقافي والتاريخي الذي يُحيط بنا اليوم. لآلاف السنين، استقبل هذا المكان التجار”.

وتضمن الحضور مجموعة من النجوم والشخصيات المهمة من بينهم رئيس لجنة التحكيم سبايك لي وأعضاء لجنته التحكيمية - المخرج المصري أبو بكر شوقي (يوم الدين)، والممثلة التركية الشهيرة توبا بويوك أوستون (Black Money Love, Rosso İstanbul)، والممثلة البريطانية المرشحة لجائزة الأوسكار ميني درايفر (Good Will Hunting, Serpent Queen)، والممثل والمنتج دانيال داي كيم (Avatar: The Last Airbender).

