بمناسبة ذكرى وفاته الـ 12، عمار الشريعي بتوقيع مشاهير الغناء والموسيقى والفن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:13 مساءً - الموسيقار عمار الشريعى ترك علامات وبصمات فى عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والتترات الشهيرة التى قدمها مع سيد حجاب وعلى الحجار ومحمد الحلو، والأعمال الدرامية التي تعد من كلاسيكيات الدراما، كما أسس فرقة الأصدقاء من حنان ومنى عبد الغنى وعلاء عبد الخالق التى استمر فى تقديم أغانيها ست سنوات من النجاح والشهرة، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 2012.

وهو من نجوم فرقة الأصدقاء ويقول الراحل علاء عبد الخالق: “ما عرفته على يد عمار الشريعي من خلال فرقة الأصدقاء يعادل ما تعلمته في معهد الموسيقى العربية لمدة 4 سنوات”.

كما تقول المطربة حنان: “كان شديد الارتباط بفرقة الأصدقاء، وبأعضائها، لذا شعر بحزن شديد على اعتزالي الفن، لقد كان دائمًا ما يوجهني وينصحني وشعرت بأنه صديقي بالفعل، وفي نفس الوقت كانت له هيبة ووقار مميزين، وقالت منى عبد الغنى إنها دخلت مجال الفن بـالوسطة عن طريق عمار الشريعي، وأنها كانت ده أحلى واسطة، وكانت فرصة عظيمة شكلت أهم محطة فى حياتى”.

فرقة الاصدقاء

وقال الفنان علي الحجار، "إنّ الموسيقار عمار الشريعي كان “عبد الوهاب عصره”، وله مخزون كبير لا ينتهي من الموسيقى سواء كانت موسيقى شرقية صامتة أو تترات مغناه، لافتا إلى أنّ عمار الشريعي وضع طريقة وشكل معين للموسيقى العربية، وكان أيضًا مهندس صوت فكان يجلس بجوار مهندس الصوت، ويملي عليه طلباته وطريقة إخراج صوت الآلات الموسيقية. كان صاحب ذكاء حاد".

الفنان على الحجار

ويحكى الحجار عن موقف جمعه بالموسيقار الراحل عمار الشريعى في بداية تعاونهما معًا في تتر مسلسل "الأيام" قائلًا: “كان التتر فارقا في تاريخ تترات المسلسلات، وكان عمار الشريعي الله يرحمه في وقت العمل على أغاني الأيام مريضا وعنده ديسك يتألم كثيرا أثناء جلوسه، فأنا فاكر أنه افترش الأرض وحط الأورج وقعد يشتغل فوق الخمسين أغنية وهو نايم على ضهره دليلا على حبه وتفانيه فى شغله”.

عزف النغمات الشرقية

وقال الدكتور راجح داوود إنّ شركة ياماها المسؤولة عن الآلات الموسيقية جاءت إلى مصر خصيصًا لعمار الشريعي في منتصف الثمانينيات، لتحويل البيانو الذي تنتجه الشركة كي يعزف نغمات شرقية، الأمر الذي أصبح ثورة في عالم الموسيقى، ويرجع هذا الفضل لعمار الشريعي.

طريقة برايل على الموسيقى

وأضاف داوود أنّه تم أيضًا التعاون بين شركة أمريكية وعمار الشريعي لإنتاج برنامج موسيقي على الكمبيوتر لتحويل النغمات الموسيقية إلى طريقة برايل للمكفوفين، أيضا كان له برنامج إذاعي اسمه غواص في بحر النغم، لشرح الأعمال الموسيقية في مجال الموسيقى العربية، ويرجع أسباب نجاحها أو فشلها بنقد متعمق جدا وبأسلوب بسيط.

أما الموسيقار محمد علي سليمان فيؤكد أنه واحد من رموز الموسيقى والغناء الذي ظلّ يدافع عن رأيها بكل قوة حتى وصل إلى مكانة كبيرة يستحقها بفضل تميزه وإبداعه، محاربًا شجاعًا يعشق الفن الجاد.

ويضيف سليمان: "أعماله لابد وأن تسهم في تثقيف الشعوب وتهذيبها، ظل يعمل بكل قوة حتى في اللحظات التي هاجمه فيها المرض وأتعبه كثيرًا وأنفق عليه أموالًا لا حصر لها".

الفنان محمد الحلو

المطرب محمد الحلو يصف عمار الشريعى بأنه أحد أهم المناضلين المصريين الذي قدموا العديد من الأعمال الفنية ذات الصبغة الاجتماعية والسياسية والوطنية التي حركت وجدان الشعب المصري والشعوب العربية، بأنه كان يعتمد على بساطته وفهمه بما يناسب المجتمعات العربية، بخلاف الدور الذي قام به في تطوير الموسيقى الشرقية، "فالشريعي كان محطة انطلاق الكثير من نجوم الغناء محليا وعربيا.

مرح ودمه خفيف وتحدى الإعاقة

أما الفنان محمد ثروت فيحكى أنه تقابل مع الموسيقار عمار الشريعى من خلال فرقة حمادة النادي، فكان "عمار" عازفا في فيها، كان مرح جدا ودمه خفيف جدًا، لكن كان يتأثر أوي لو محدش قدر اللي بيعمله، وقد تعاونت معه لأول مرة في أغنية "هكتب جواب لحبيبي وأقوله"، وبعدها توالت الأعمال التي جمعتنا والتي حققت نجاحا وقتها أبرزها: كل بلاد الدنيا جميلة، صفر قطر المحطة، على مهلي بحبك، ليه ليه، يا ليالي متميليش، تمر الحنة، كما تعاونا في عدد كبير من تترات المسلسلات، كما أن عظمة وعبقرية عمار الشريعى تكمن في أنه تحدى إعاقة البصر، وكان من الممكن أن يصبح أسير لإعاقته، إلا إنه تقدم وأثبت أنه موسيقي فذ، ومن أهم الأدلة على ذلك أنه علم نفسه العزف على العود، فكان من أمهر العوادين ويكفى أن برنامجه غواص فى بحر النغم قّرب المسافات بين المستمع والألحان من خلال تحليل المقامات والحفاظ على الهوية الشرقية.

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