بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الجولاني بعد سقوط بشار: الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا محظور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:29 - إخلاء مطار دمشق من الموظفين وتوقف جميع الرحلات (فيديو) - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

موعد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:57 - رئيس الحكومة السورية: أدعو المواطنين إلى عدم المساس بالأملاك العامة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - إلهام شاهين: الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - إلهام شاهين: الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين: الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بقضاء وقت ممتع في محافظة الفيوم، على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ في دورته الأولى، والذي انتهى مؤخرًا.

وأوضحت إلهام شاهين في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «لكل مكان طعم مختلف، وفعلاً الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني».

وتحدثت إلهام شاهين عن استقبال أهالي الفيوم، لضيوف المهرجان، قائلة: «ناس زاي الفل مستقبلينا أحسن استقبال، وشوفنا كرم كبير منهم، ولما كنا في وادي الريان، اللي بيشتري حاجة بيدوله هدايا، واللي كان بيشرب قهوة رفضوا ياخدوا الفلوس، شعب كريم جدًا جدًا، والناس في الفيوم طيبين أوي».

اقرأ أيضاً
أحدث ظهور لـ إلهام شاهين بعد تكريمها في مهرجان الفيوم السينمائي (صور)

إلهام شاهين تشارك صورا لها من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق