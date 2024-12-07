مشاهير العرب - إلهام شاهين: الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بقضاء وقت ممتع في محافظة الفيوم، على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ في دورته الأولى، والذي انتهى مؤخرًا.

وأوضحت إلهام شاهين في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «لكل مكان طعم مختلف، وفعلاً الفيوم تمتلك سياحة مميزة مش زاي أي مكان تاني».

وتحدثت إلهام شاهين عن استقبال أهالي الفيوم، لضيوف المهرجان، قائلة: «ناس زاي الفل مستقبلينا أحسن استقبال، وشوفنا كرم كبير منهم، ولما كنا في وادي الريان، اللي بيشتري حاجة بيدوله هدايا، واللي كان بيشرب قهوة رفضوا ياخدوا الفلوس، شعب كريم جدًا جدًا، والناس في الفيوم طيبين أوي».