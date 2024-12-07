مشاهير العرب - حلمي عبد الباقي يكشف عن أعماله الفنية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أكد الفنان حلمي عبد الباقي، أن شرم الشيخ تشهد كرنفالا عالميا وزيادة في السياح الأجانب، مشيرا إلى أن جو المدينة في الخريف من أجمل الأجواء العالمية في هذا التوقيت.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يستعد لـ2025 بعمل فني جديد عبر السوشيال ميديا، معلقا: «بجهز لحاجات كويسة جدا وهتنزل قريب للمشاهدين على يوتيوب وإنستجرام».

وأضاف الفنان حلمي عبد الباقي: «السياحة العربية والخليجية في مصر الآن مطمئنة، ودعوة مصر لكبار المشاهير حول العالم ترويج مجاني لمصر».

وشدد على أن نقابة المهن الموسيقية دعيت للكرنفال العالمي الذي تشهده شرم الشيخ في احتفالات رأس السنة الميلادية، مختتما: «أتمنى كل السعادة والخير لمصر والمصريين».