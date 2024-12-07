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مشاهير العرب - لأول مرة بعد طلاقها.. هنا الزاهد تكشف مواصفات الرجل المثالي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لأول مرة بعد طلاقها.. هنا الزاهد تكشف مواصفات الرجل المثالي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لأول مرة بعد طلاقها.. هنا الزاهد تكشف مواصفات الرجل المثالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - هنا الزاهد.. تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن مواصفات الرجل المثالي من وجه نظرها.

مواصفات شريك الفنانة هنا الزاهد

كشفت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي مواصفات شريك حياتها، وذلك بعد مرور عام على طلاقها من الفنان أحمد فهمي.

وقالت هنا الزاهد، خلال الحلقة، إنها تريد أن يكون شريك حياتها خفيف الظل ويفهمها ويفهم «إفيهاتها»، وعلقت: «لازم يبقى دمه خفيف علشان يفهم أنا بقول إيه، أحيانًا بقعد مع ناس دمهم تقيل مش فاهمين إفيهاتي، وأقعد أقول نكت من أفلام معروفة وما حدش بيرد عليا».

هنا الزاهد

حيث تابعت: «مهما كانت المميزات، اللي ميفهمش الإفيهات بتاعتي بحس إنه من عالم تاني. عايزة حد دمه خفيف بس مش عمال على بطال».

كما أشارت إلى أن الرجل المثالي يجب أن يكون طيبًا معها، لكنه قوي الشخصية في تعامله مع الآخرين وأضحت: يكون لذيذ، وفي وقت الجد يبقى جد، مش مونولوجست وطيب معايا، لكن شرس مع كل الناس، طيب بس مش أهبل».

هنا الزاهد

وتحدثت أيضاً عن تطور شخصيتها وتغيرها وقالت: «كنت زمان باتبع قلبي وأعاند اللي حواليَّ، لكن دلوقتي بقيت أكتر حكمة وباخد قراراتي بعقل، لأن اتقرصت من ناس كتير».

هنا الزاهد

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

ويذكر أن، سيعرض قريبا للفنانة هنا الزاهد ه على منصة watch it مسلسل إقامة جبرية، روجت الفنانة هنا الزاهد للمسلسل من جلال بوستر نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» وعلقت:«إقامة جبرية.. قريبا».

ويتكون مسلسل «إقامة جبرية» من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب، وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور «السايكو» وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

هنا الزاهد

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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