مشاهير العرب - تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، المخرج عمرو سلامة ومدربة التمثيل مروة جبريل، بالإضافة إلى الفائزين في برنامج كاستينج، خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON.

عمرو سلامة مع منى الشاذلي

تحدث المخرج عمرو سلامة، أثناء استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» عن تفاصيل فكرة برنامج «كاستنج»، الذي يقدم تجربة استثنائية لاختيار الممثلين، وأوضح أهم الأشياء التي تميز «كاستنج» عن غيره من برامج اكتشاف المواهب.

وأشار عمرو إلى أنه بدأ بناءً على اقتراح الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تواصل معه لعرض الفكرة، بالرغم من أنه كان في البداية مترددًا بشأن تقديم برنامج، إلا أنه وافق فورًا بعد سماعه لتفاصيل الفكرة.

برنامج كاستنج

وأضاف عمرو سلامة، أن الإعلامي أحمد فايق كان يريد أن يقدم برنامجًا مختلفًا عن باقي برامج المسابقات المعتادة، وكان الهدف الرئيسي هو استعراض عملية اختيار الممثلين بشكل حقيقي، على أن يتم وعد المتسابقين بالمشاركة في مسلسل فعلي بعد انتهاء البرنامج.

وتابع بإن الفكرة كانت تشبه إلى حد كبير فيلمًا وثائقيًا عن كيفية اختيار الممثلين، وكانت تحديًا كبيرًا لي، حيث كنت أفكر في السبب الذي سيجعل الجمهور يتابع هذه العملية.

نجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي

ومن جانبها تتحدث مدربة التمثيل مروة جبريل، عن تدريب المتسابقين وتحضيرهم للمشركة في البرنامج، وأبرز المواقف التي واجهتها، أثناء تدريب المتسابقين.

وروت مروة أيضًا كيفية تواجدها في برنامج كاستنج، بالرغم ان كان من المتفق ان تحضر كضيف لحقلة واحدة، ولكنها إصرت ان تتواجد طوال حلقات البرنامج وتساعد المخرج عمرو سلامة والمتسابقين لان البرنامج يعد حلم لها من أكثر 20 عام كانت ترغب في تحقيقه، ولكن كان هناك صعوبة في تحقيقه.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويتحدث نجوم كاستنج عن تجربتهم التمثيلية الاحترافية الأولى من خلال مسلسل ساعته وتاريخه الذي يقومون ببطولته، وبدأ عرض أولى حلقاته يوم الخميس الماضي، عبر قناة «dmc»، ومنصة Watch it الرقمية.