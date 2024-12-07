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مشاهير العرب - تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل لقاء عمرو سلامة ونجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - استضافت الإعلامية منى الشاذلي، المخرج عمرو سلامة ومدربة التمثيل مروة جبريل، بالإضافة إلى الفائزين في برنامج كاستينج، خلال برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ON.

عمرو سلامة مع منى الشاذلي

تحدث المخرج عمرو سلامة، أثناء استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» عن تفاصيل فكرة برنامج «كاستنج»، الذي يقدم تجربة استثنائية لاختيار الممثلين، وأوضح أهم الأشياء التي تميز «كاستنج» عن غيره من برامج اكتشاف المواهب.

وأشار عمرو إلى أنه بدأ بناءً على اقتراح الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي تواصل معه لعرض الفكرة، بالرغم من أنه كان في البداية مترددًا بشأن تقديم برنامج، إلا أنه وافق فورًا بعد سماعه لتفاصيل الفكرة.

برنامج كاستنج

وأضاف عمرو سلامة، أن الإعلامي أحمد فايق كان يريد أن يقدم برنامجًا مختلفًا عن باقي برامج المسابقات المعتادة، وكان الهدف الرئيسي هو استعراض عملية اختيار الممثلين بشكل حقيقي، على أن يتم وعد المتسابقين بالمشاركة في مسلسل فعلي بعد انتهاء البرنامج.

نجوم كاستنج مع منى الشاذلي

وتابع بإن الفكرة كانت تشبه إلى حد كبير فيلمًا وثائقيًا عن كيفية اختيار الممثلين، وكانت تحديًا كبيرًا لي، حيث كنت أفكر في السبب الذي سيجعل الجمهور يتابع هذه العملية.

نجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي

ومن جانبها تتحدث مدربة التمثيل مروة جبريل، عن تدريب المتسابقين وتحضيرهم للمشركة في البرنامج، وأبرز المواقف التي واجهتها، أثناء تدريب المتسابقين.

وروت مروة أيضًا كيفية تواجدها في برنامج كاستنج، بالرغم ان كان من المتفق ان تحضر كضيف لحقلة واحدة، ولكنها إصرت ان تتواجد طوال حلقات البرنامج وتساعد المخرج عمرو سلامة والمتسابقين لان البرنامج يعد حلم لها من أكثر 20 عام كانت ترغب في تحقيقه، ولكن كان هناك صعوبة في تحقيقه.

نجوم برنامج كاستنج مع منى الشاذلي

مسلسل ساعته وتاريخه

ويتحدث نجوم كاستنج عن تجربتهم التمثيلية الاحترافية الأولى من خلال مسلسل ساعته وتاريخه الذي يقومون ببطولته، وبدأ عرض أولى حلقاته يوم الخميس الماضي، عبر قناة «dmc»، ومنصة Watch it الرقمية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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