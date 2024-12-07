مشاهير العرب - محمد القس: ذهبت إلى طبيب نفسي للعلاج من الشعور بالوحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - علق الفنان محمد القس على فيديو تخيلي له في المستقبل، يوجه من خلاله رسالة لنفسه ببرنامج «حبر سري»، قائلًا: «شكلي في المستقبل يشبه أبويا الله يرحمه وآخر 20 سنة في حياتي مكنتش عايش مستقر بحكم الشغل والسفر علطول».

وتابع «القس»، خلال لقائه في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس: «المشكلة أنك تبدأ لوحدك تتأقلم مع الوحدة مش عارف الاحساس ده جاي منين وايه سببه ولكن أنا ممتن لكل حاجة من الله، ورحت لطبيب نفسي واعطاني حبوب لعلاج هذه الأزمة».

واستكمل محمد القس: «كنت بحاول اتعالج وبعدين اكتشفت أن الحبوب مش بتعمل حاجة.. هو احساس متعب وهتغلب عليه ويمكن في أقدار ناس ربنا مقدر لهم يعيشوا لوحدهم، وساعة الوحدة أفضل من العيشة وسط حياة كلها نفاق وأحيانا تحيط نفسك بناس صعب تطلب منهم يفهموا وصعب هما يفهموك».