مسلسلات رمضان 2025، الأكشن يسيطر على 5 أعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - يسابق صناع مسلسلات رمضان 2025 الزمن للانتهاء من تصوير أكثر عدد من المشاهد قبل حلول الشهر الكريم، ومن ضمن الأعمال التي سيتم عرضها خلال السباق الرمضاني لعام 2025، مسلسلات الأكشن التي سيطرت على 5 أعمال درامية.

وخلال هذا التقرير نرصد الأعمال الفنية التي تدور أحداثها في إطار أكشن.

مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان، حول شخصية حكيم، وهو شاب ينتمي إلى عائلة عريقة في الصعيد، ويجد نفسه في مواجهة صراعات متعددة، أبرزها مطاردة مافيا الآثار ومحاولاتهم للاستيلاء على الآثار التي بحوزته، كما يشتبك في صراع مع عمه، الذي يجسد دوره الفنان أحمد صيام، حيث يتنافسان على لقب الرجل الأول في مافيا الآثار، وجميع أحداث العمل تدور في إطار من الأكشن والمطاردة.

ويشارك مصطفى شعبان في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، فتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي. المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل فهد البطل

ويشارك في قائمة مسلسلات رمضان 2025، الفنان أحمد العوضي الذى يقوم ببطولة مسلسل فهد البطل ويشاركه كل من ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، لوسي، حمزة العيلي، صفوة، وغيرهم من الفنانين، من إخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداث العمل حول المشاجرات التي يتعرض لها فهد، وعمله في ورش الرخام بمنطقة شق الثعبان ويتعرض فهد خلال أحداث العمل لعديد من المشاكل التي تجعله يحاول الانتقام لنفسه، مما يجعل العمل أكشن من الدرجة الأولى.

مسلسل "سيد الناس"

وفي مسلسل "سيد الناس"، يظهر الفنان عمرو سعد في مسلسلات رمضان 2025، ويتعاون عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لأول مرة في دراما رمضان 2025، ويقف عمرو سعد خلال أحداث العمل بجانب الفقراء ضد عمدة بلد ظالم، مما يجعل العدمة يقوم بمطارته خلال أحداث العمل، ويقع عمرو سعد في عدد من المشاكل.

ويشارك في المسلسل كل من: إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.

مسلسل “الغاوي”

وابتعد الفنان أحمد مكي عن الكوميديا في مسلسله الجديد "الغاوي" الذى يخوض به سباق رمضان، ويدور مسلسل عين شمس في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 15 حلقة.

ويشارك أحمد مكي البطولة: الفنانة عائشة بن أحمد، كما يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، من تأليف هاني سرحان، ومن إنتاج شركة سينرجي، من إخراج محمد العدل.

أحداث مسلسل العتاولة 2

ومن المفترض أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي.

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته، ويحتوى العمل علي بعض من مشاهد الأكشن.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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