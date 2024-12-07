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عمرو سعد يقابل خالد الصاوي اليوم بتصوير أحداث مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

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عمرو سعد يقابل خالد الصاوي اليوم بتصوير أحداث مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

عمرو سعد يقابل خالد الصاوي اليوم بتصوير أحداث مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - يواصل الفنان عمرو سعد تصوير أحداث مسلسله سيد الناس المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، وخلال المشاهد التي يقوم بتصويرها اليوم يلتقي بالفنان خالد الصاوي.

وكانت قد بدأت الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس اليوم، وجمعتها المشاهد بكل من عمرو سعد والفنان عماد زيادة.

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف  بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معاها لأنها تعتبره ابنها.

أحداث مسلسل “سيد الناس” 

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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