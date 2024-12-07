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اليوم، حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الـ 11 - أخبار كلمتك

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اليوم، حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الـ 11 - أخبار كلمتك

اليوم، حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الـ 11 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:52 صباحاً - يقام مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، تحت رعاية المهندس نجيب ساويرس مؤسس الجائزة، وذلك بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين والكتاب.  

 

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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