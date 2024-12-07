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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

يسرا وياسمين صبري ومنى زكي الأبرز، تألق نجمات مصر في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

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يسرا وياسمين صبري ومنى زكي الأبرز، تألق نجمات مصر في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

يسرا وياسمين صبري ومنى زكي الأبرز، تألق نجمات مصر في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:14 صباحاً - شهد اليوم الثاني لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية حضورًا كبيرًا لنجمات الفن.

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشهدت السجادة الحمراء لثاني أيام المهرجان حضور كل من الفنانة يسرا وإلهام شاهين وياسمين صبري وهند صبري، بالإضافة إلى حضور لافت للكابل ومنهم مي عمر وزوجها محمد سامي وبسنت شوقي ومحمد فراج ومنى زكي وأحمد حلمي.

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وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أسماء متحدثين إضافيين يشاركون في الجلسات الحوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

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وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم، المرشحة لجائزة الأوسكار إميلي بلانت (OPPENHEIMER)  والتي ستكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام. 

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بالإضافة إلى الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثل عامر خان (DANGAL)  والذي سيكرم في مهرجان البحر الأحمر لهذا العام، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

على جانب آخر، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

وأضافت: نحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءًا من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولًا إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معًا تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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