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مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر قائمة التريند على اليوتيوب - أخبار كلمتك

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مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر قائمة التريند على اليوتيوب - أخبار كلمتك

مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر قائمة التريند على اليوتيوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"، على قناة "dmc"،  تريند منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" بعد عرضها مساء الخميس.

 

وسلطت الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان "تلصص"، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني والتي يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

 

الحلقة الأولى 

ووجهت الحلقة الأولى من مسلسل "ساعته وتاريخه"، رسائل كثيرة للتوعية عن قضايا الابتزاز الإلكتروني من خلال قالب درامي، لتنتهي الحلقة بأرقام خدمات الدعم للمواطنين في الوزارات المختلفة ووزارة الداخلية مثل الإدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت.

وضمت الحلقة الأولى نجوم من تجربة "كاستنج" التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات "dmc" ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

 

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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