مشاهير العرب - الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بالذكرى 155 لكتابة «أوبرا عايدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما احتفالية متميزة الخميس 5 ديسمبر 2024، بمناسبة الذكرى 155لكتابة أوبرا عايدة باعتبارها واحدة من أهم وأشهر الأوبرات في الربيرتوار العالمى للأوبرا، تلك الأوبرا التى تم تأليفها بناء على طلب الخديوي إسماعيل حاكم مصر آنذاك من المؤلف الإيطالي الشهير جيوسيبى فيردي كتابة الأوبرا بمناسبة الافتتاح الكبير لخط الملاحة البحرية قناة السويس التى تربط بين الشرق والغرب فى عام 1869.

واستقبلت الأكاديمية الفنانين العالميين المشاركين فى هذا الحدث من قلب روما عاصمة الفن والجمال والذين أبدعوا فى ليلة موسيقية غنائية ساحرة خطفت الألباب والعقول.

وكان من أبرز الفنانين الذين شاركوا بالحفل وأداء الأدوار الرئيسية للأوبرا، السوبرانو كاترين ماناندازا والتي تعاونت مع العديد من الأوركسترا الكبيرة مثل أوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا كابيتال دى تولوس.

ايضا الميزو سوبرانو كاميل جيمينيز والتى قامت ببطولة الكثير من الأدوار الرئيسية فى العديد من الأوبرات الشهيرة.

التينور جيورج ونيس والذي حصد العديد من الجوائز العالمية وشارك بأدوار البطولة في الأوبرات المهمة والمهرجانات الدولية.

كما صاحبتهم على البيانو البيانيست الإيطالية مارينا تشيسارالي المتميزة والتى حصلت على العديد من المسابقات الموسيقية الدولية.

بدأ الحفل بكلمة لمديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى، رحبت خلالها بالحضور وقدمت الموسيقيين المشاركين فى الحفل، لافتة إلى أهمية هذه الأوبرا على مدار التاريخ، كما توجهت بالشكر للمغنى المصري الإيطالي جيورج ونيس على ما قدمه من تعاون لإنجاح هذه الاحتفالية وأنهت كلمتها بقدرة الموسيقى كلغة عالمية لتجاوز الحدود الجغرافية وتوحيد جنس البشر.

وقالت، إن هذا الحفل ترك المتعة والسعادة للجمهور الحضور الذي ظل مفتونًا بالبراعة المطلقة للجمال الخالد لموسيقى فيردي بأداء المغنيين المبدعين.

وكان الحفل معبرا عن انتصار الفن والتراث الثقافي، ومؤكداً على أهمية أوبرا عايدة كواحدة من أعظم الأعمال الأوبرالية في التاريخ.

وأضافت، لقد كانت أمسية لا تُنسى، وتردد صداها بعمق لدى كل من حضر.

فيما حضر الحفل السفيرة إيناس مكاوي للجامعة العربية.

كما حضر عدد من الدبلوماسيين من السفارة المصرية والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والممكلة العربية السعودية وليبيا، بالإضافة إلى الجمهور الكبير من الإيطاليين والجالية المصرية والعربية.

هذا وقد تم تكريم المغنيين المشاركين بالحفل، وفى النهاية فتحت الأكاديمية للجمهور أبواب متحف مستنسخات توت عنخ أمون وكذلك معرض صور المهندس المعمارى الإيطالي إرنيستو فيروتشى صاحب التصميم المعمارى للقصور الملكية فى مصر.