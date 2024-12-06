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شاهد، كيف استقبل الجمهور كاظم الساهر لحظة صعوده على المسرح في حفله بـ دبي؟ - أخبار كلمتك

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شاهد، كيف استقبل الجمهور كاظم الساهر لحظة صعوده على المسرح في حفله بـ دبي؟ - أخبار كلمتك

شاهد، كيف استقبل الجمهور كاظم الساهر لحظة صعوده على المسرح في حفله بـ دبي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - انطلق منذ قليل حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في دبي وسط حضور جماهيري كبير.

حفل كاظم الساهر في دبي 

واستقبل الجمهور “القيصر” استقبالا خاصا، حيث وقفوا في أماكنهم لحظة صعوده على المسرح في بداية الحفل. 

وبدأ كاظم الساهر حفله  بعدد من أغانيه ومنها؛ زيديني عشقا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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من هو القيصر كاظم الساهر؟

ولد القيصر كاظم الساهر بمدينة الموصل في العراق في مثل يومنا هذا عام 1957، ونشأ في بيت بسيط وبين عدد كبير من الأشقاء، وانتقلت أسرة كاظم الساهر وهو في عمر العشرة أعوام من المدينة التي ولد بها إلى بغداد، ولم تكن طفولة كاظم سهلة ومفروشة بالورود، بل على العكس، حيث عمل القيصر في أكثر من وظيفة لتوفير المال مثل عمله في مصنع للنسيج، وبيع المثلجات.

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وبالرغم من حياته الصعبة، التي عمل فيها الساهر بأكثر من مهنة منها حمل الأتربة، تعلم كاظم الساهر العزف على آلة الجيتار، ثم تعلم أيضا العزف على آلة العود، وامتلك قدرة كبيرة على الغناء والتلحين، والتحق كاظم بمعهد المعلمين وبعد تخرجه عمل كمدرس للموسيقى، ثم سهلت له الحياة الالتحاق بمعهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

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وكانت بداية مسيرة كاظم الساهر الفنية عام 1981 حينما غنى أغنية ورد العشق، وكانت من ألحانه ومن كلمات الشاعر يوسف مقصود، وعاش كاظم حياة صعبة في بداياته الفنية، فقد كان هو وفرقته الموسيقية يضطرون إلى اقتراض درهم لشراء أرز وفاصوليا جافة ومعهم خبز حتى يشعرون بالشبع، لعدم امتلاكهم كاف لشراء لحم، وقال كاظم الساهر عن هذا الأمر “كان مدير المطعم مصري يعرفنا، ولما ندخل نطلب يرد علينا بسخرية أيوه عارف رز وفاصوليا”.

في عام 1984 أصدر القيصر أول ألبوماته بعنوان شجرة الزيتون وكان بتوقيع الشاعر أسعد الغريري، وتعاون أيضًا مع الشاعر عزيز الرسام الذي قدم معه عملًا ناجحًا وهو عبرت الشط.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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