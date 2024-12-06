وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة لملتقى الأقصر للتصوير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته السابعة عشرة، الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان التشكيلي ياسر جعيصة، قوميسير الملتقى، وافتتح وزير الثقافة المعرض الخاص بلوحات الفنانين المشاركين.

وزير الثقافة

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "شهدنا خلال أيام الملتقى حوارًا فنيًا عميقًا يعكس تنوع الثقافات وجماليات الرؤية،مشيرًا إلى أن ما أبدعته أنامل الفنانين خلال الملتقى هو تأكيد جديد على أن الفن هو لغة العالم المشتركة، التي توحدنا، تتجاوز الحدود وتصل بين القلوب".

وأضاف: "إن وزارة الثقافة، من خلال الملتقى وغيره من الفعاليات، تؤكد التزامها بدعم الإبداع وتشجيع المواهب، إيمانًا بأن الثقافة والفن جسر العبور نحو مستقبل أفضل، حيث يجتمع فيه الماضي العريق مع الحاضر المشرق".

ودعا وزير الثقافة الجميع إلى الاستمرار في الإبداع، قائلًا: "كل لوحة، وكل فكرة، وكل رؤية هي بمثابة شعاع ينير درب الإنسانية، وتترك رسالة إنسانية خالدة".

ووجه وزير الثقافة الشكر لكل من ساهم في إنجاح الملتقى، من منظمين وفنانين ومبدعين، ولكل من أسهم في إبراز جمال الأقصر كعاصمة للفن منذ آلاف السنين، تجمع بين التراث والفن الحديث.

رئيس صندوق التنمية الثقافية

وقال المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية: “إن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير واحد من أهم الأنشطة الدورية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية. يوفر الملتقى فرصًا إبداعية متميزة للمشاركين من عدة دول، من خلال تبادل ثقافي ومعرفي، وتفاعل فني ثري”.

وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في مدينة الأقصر، التي تتميز بثقافتها وتراثها الفريد، بجانب طبيعتها الخلابة، يخلق طاقة إيجابية للمشاركين.

ولفت إلى أنه من خلال أنشطة الملتقى، مثل ورش العمل لأطفال وشباب الأقصر، نسعى لاستثمار هذه الطاقة وتعزيز التبادل الثقافي البناء.

ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

عقب ذلك حرص وزير الثقافة على تكريم أعضاء اللجنة العليا للملتقى، وتكريم الفنانة التشكيلية إيفيلين عشم الله، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، والناقد الفني الدكتور أحمد سميح.

كما قام بتكريم الفنانين والمبدعين المشاركين وهم:

من مصر: عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، أدهم البدوي، أحمد يحيى البدوي، محمد صبري بسطاوي، بانسية أحمد، دينا عبد النبي، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض.

ومن الدول العربية: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيري "اليمن"، وابتسام الصفار "قطر".

و من الدول الأجنبية: برهان أحمدي "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدي "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوي "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود"، جونا ديفدي "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية"، وهارش أغراوال "الهند".

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