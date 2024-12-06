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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بحضور 50 ألف، أحمد سعد يفتتح مهرجان دبي (صور) - أخبار كلمتك

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بحضور 50 ألف، أحمد سعد يفتتح مهرجان دبي (صور) - أخبار كلمتك

بحضور 50 ألف، أحمد سعد يفتتح مهرجان دبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:44 مساءً - أحيا النجم أحمد سعد، قبل قليل، حفله الغنائي الضخم الذي، بافتتاح مهرجان دبي للتسوق، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري تخطى ٥٠ ألفا من جمهور "سعد" من كل أنحاء العالم.

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وأعدت الشركة المنظمة استعدادات غير مسبوقة للحفل الجماهيري، خاصة أن أحمد سعد أصبح من النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية الضخمة والتي تتطلب استعدادات بشكل مختلف. 

واستقبلت الألعاب النارية أحمد سعد بشكل ضخم ومبهر، كما جهزت الشركة المنظمة شاشات عملاقة، ويستمر الحفل حتى ١٢ يناير المقبل.

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وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغانيه الحديثة والسابقة ولبى عدد من طلبات الجمهور الذي تعالت هتافاته وصيحاته إعجابا بما يقدمه سعد، وفتح حوارا مع الجمهور بشكل طريف في أكثر من مناسبة، كما نزل إلى الجمهور وغنى عدد من أغنياته مع الأطفال وهو ما أشعل حماس الجمهور بشكل كبير.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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