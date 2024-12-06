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هنا الزاهد:" كنت بجيب صفر في كل المواد والفضفضة بتعملي مشاكل" (فيديو) - أخبار كلمتك

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هنا الزاهد:" كنت بجيب صفر في كل المواد والفضفضة بتعملي مشاكل" (فيديو) - أخبار كلمتك

هنا الزاهد:" كنت بجيب صفر في كل المواد والفضفضة بتعملي مشاكل" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:28 مساءً - أكدت الفنانة هنا الزاهد ،  أن أحوالها بعد نقلها لمدرسة أخري غير التى كانت فيها تبدلت وتسبب ذلك  في تراجع مستواها الدراسي بغد أن كانت متفوقة وخلق ذلك  لديها حالة من الكره للمحيطين بها من أصدقائها والمدرسين.

هنا الزاهد في برنامج ضيفي 

و أضافت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي:" فرح أختي قالتلي متذكريش علشان ماما ترجعنا المدرسة القديمة وكنت بجيب صفر في كل المواد، حتي لما كنت أخش الفصل المدرسة كانت عارفة مش بعمل الواجب فكانت بتقولي أقفي ورا ونجحت الخطة وقررت والدتي عودتي لمدرستي القديمة.

 

وأشارت هنا الزاهد:" أن الفضفة تشعرها  بالراحة،مضيفة:" بتكلم من غير ما أفكر وممكن أقول حاجة ليها معاني كتير وتتفهم غلط، مؤكدة أنها تعرضت لمشكلات بسبب الفضفة أمام الكاميرا  متابعة:" ومشكلتي أني أنا متسرعة وطيبة ولكن عصبية جدا والأكل هو اللي بيهديني.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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