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وسط تفاعل الجماهير، جورج وسوف يقدم باقة من أجمل أغانيه خلال حفل دبي (صور) - أخبار كلمتك

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وسط تفاعل الجماهير، جورج وسوف يقدم باقة من أجمل أغانيه خلال حفل دبي (صور) - أخبار كلمتك

وسط تفاعل الجماهير، جورج وسوف يقدم باقة من أجمل أغانيه خلال حفل دبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:54 مساءً - أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي تحت شعار كامل العدد.

حفل جورج وسوف في دبي 

وقدم جورج وسوف خلال حفله عدد من أبرز أغانيه ومنهم: الهوى سلطان، حبيبي زي القمر، سلف ودين، خسرت كل الناس علشانوا، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل ملحوظ من الجماهير وفرقته الموسيقية.

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الحالة الصحية لـ جورج وسوف

وبدأ جورج وسوف حفله على كرسي نظرا لحالته الصحية وتقدمه في العمر، وسط استقبال حار من جمهوره.

وأعرب جورج وسوف عن سعادته بحفله في دبي، متمنيا أن يقضي مع جمهوره ليلة رائعة.

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وظهرت ملامح المرض على جورج وسوف بشكل كبير خلال حفله المقام حاليا في دبي. 

أغنية جورج وسوف الجديدة رقصة اسباني

وفي شهر يوليو الماضي، فاجأ سلطان الطرب جورج وسوف الجمهور بطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان رقصة إسباني وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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وطرح جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضا الملحن محمد يحيي ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال: "ياعيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة اسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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