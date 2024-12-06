خروج مسلسل "للعدالة وجه آخر" من سباق رمضان 2025، اعرف الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - اضطرت الشركة المنتجة لمسلسل للعدالة وجه آخر إلى تأجيل العمل للموسم الرمضاني 2026، بعد أن كان من المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

وعلمت كلمتك أن تأجيل العمل الذي يقوم ببطولته ياسر جلال يرجع أولا لزيادة التكلفة الإنتاجية التي يتطلبها العمل، وخاصة أن منتج العمل سيعرض له أكثر من عمل خلال سباق رمضان القادم فقرر تأجيل عرض العمل.

وفي نفس السياق يعرض للفنان ياسر جلال مسلسل آخر وهو الجزء الثاني من مسلسل جودر، مما وجدت معه الشركة المنتجة صعوبة في تسويق العمل.



وفي نفس السياق أنهى الفنان ياسر جلال تصوير ما يقرب من 90% من أحداث الجزء الثاني من مسلسل "جودر" الذى عرض الجزء الأول منه خلال السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.



وفي الموسم الثاني ستستمر معاناة جودر، حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

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