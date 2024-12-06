مشاهير العرب - جريمة قتل أمام الجامعة.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:02 مساءً - ساعته وتاريخه.. انطلقت أمس الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي سيطرت على اهتمام الجمهور والاستحواذ على اهتمامهم، وعرضت بعنوان «تلصص».

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

سلطت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه والتي عرضت مساء أمس بعنوان «تلصص» الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني والتي يتعرض لها الكثيرون مع انتشار منصات السوشيال ميديا، وتؤدي في بعض الأحيان إلى ضحايا نتيجة عدم علمهم بأساليب التوعية.

شهدت الحلقة تعرض نادية التي تجسد شخصيتها مايان السيد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زميلها أحمد، بسبب حبه الشديد لها، ومطاردته لها، ورغبته في أن ينال حبها.

خلال الحلقة تكشف الأحداث أن إحدى زميلات نادية كانت تتواصل مع هذا الشاب، وأقنعها إسلام خالد بأن صديقتها على علاقة مشبوهة به، وأنه يريد الزواج منها ويريدها أن تؤثر عليها، وبالفعل كانت تخبره بخطواتها، وأخبرته أنهما في «الباص» المتجه للجامعة ليلحق بهما، وحاولت صديقة «مايان» خلال الرحلة الحديث معها ولكنها تكتشف بأن الشاب يكذب عليها وأن «مايان» لم تكن على علاقة به على الإطلاق.

وخلال أحداث الحلقة يقوم إسلام خالد بتهديد إحدى زميلات نادية بصور مفبركة من أجل أن تحاول إقناعها بالزواج منه، ويعلم منها مكانها، وأثناء تواجد نادية برفقة صديقتها بالباص يقوم بالصعود هو الآخر لمراقبتها، وبعد تيقنه من رفضها له، يقوم بالنزول خلفها والانتقام منها بطعنها أمام الحرم الجامعي حتى وفاتها.

نجوم كاستنج في مسلسل ساعته وتاريخه

وضمت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه نجومًا من تجربة «كاستنج» التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منهم سلمى عبد الكريم وأمنية باهي وإسلام خالد وميشيل مساك ومريم كرم بجانب ضيف شرف الحلقة النجمة مايان السيد، والحلقة قصة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري وكتابة وإخراج عمرو سلامة.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.