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مشاهير العرب - الصور الأولى من خطوبة مي الغيطي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الصور الأولى من خطوبة مي الغيطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الصور الأولى من خطوبة مي الغيطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - مي الغيطي.. تصدر اسم الفنانة مي الغيطي تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها خطبتها على شاب خارج الوسط الفني.

خطوبة مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا لخطبتها من خلال جلسة تصوير خاصة لهذه المناسبة، وعلقت عليها قائلة: «رسميًا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Browm، شكرًا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزًا».

مي الغيطي تحتفل بخطوبتها

واحتفلت الفنانة مي الغيطي بخطوبتها وسط أجواء هادئة، وتلقت العشرات من التهاني والمباركات من قبل أصدقائها وزملائها في الوسط الفني.

آخر أعمال الفنانة مي الغيطي

يذكر أن، الفنانة مي الغطي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل «مسار إجباري»، ودارت أحداث المسلسل حول عمر طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

مي الغيطي تحتفل بخطوبتها

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة وعرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وليد المغازي وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مي الغيطي تحتفل بخطوبتها

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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