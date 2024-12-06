مشاهير العرب - بسبب الدشاش.. المخرج أحمد البنداري يهاجم محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - محمد سعد.. تعرض الفنان محمد سعد لهجوم من المخرج أحمد البنداري، بسبب فيلم «الدشاش»، وحذر البنداري الجميع من التعامل مع سعد في السينما.

وكتب المخرج أحمد البنداري، في منشوره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: فيلم الدشاش ده أصلا اسمه كعب داير، وترشح لبطولته نجوم آخرين.. يا ريتني كنت روحت لأي حد فيهم».

وأوضح: «عن طريق صديق مشترك وديت الفيلم لمحمد سعد، تحت اسم الحاوي، وكان سعد ترشيحي رغم تحذير ناس كتير من التعامل معاه وكنت مصمم عليه وشايف الفيلم نقلة ليا وليه».

وأضاف «البنداري»، أنه عمل على الفيلم لثلاثة أشهر مع المنتجين بالتوازي مع أعمال التصور البصري وشكل الشخصيات واللبس والديكور وطريقة الإخراج والمونتاج.

وتابع: «مش رايحين نهزر يعني، وبعد مكالمات ومواعيد كتير روحت لمحمد سعد البيت أنا والمؤلف اللي بقاله كتير مستني فرصة من نجم المفروض إنه كبير».

وأكمل: «السيناريو كان عاجب سعد ومتحمس ليه خصوصاً إنه كوميدي دراما.. وكان في شركة كبيرة ومنتج كبير موافق على الفيلم بحذر طبعاً لسمعة محمد سعد مع المخرجين، لكن طمنته بأن سعد عاجبه الفيلم ومتفقين على الخطوط العريضة كلها وكان شرط سعد الوحيد أن المنتج مايعترضش على أجره الكبير».

سبب رفض محمد سعد لفيلم الدشاش

البنداري، ذكر: «المنتج كلم سعد واتفقوا على أكثر من موعد لكن سعد لغى كل المواعيد لأسباب مختلفة، وفي يوم كلم المنتج وأخبره أن الفيلم مش عاجبه بسبب ضعف السيناريو».

واستكمل: «لما نجم المفروض كبير يقول لمنتج إن الفيلم اللي بقالي شهور مجننه معايا فيه أنه فيلم ضعيف ووحش هو قتلي فرصي مع المنتج، وده عكس كلام سعد تماما».

وعن موقف النجم محمد سعد، علق البنداري: «كلمت سعد بعدها قالي نفس الكلام إن الفيلم مش عاجبه، بس الغريب إني اكتشف بعد كده إن الدشاش هو الحاوي مع مخرج تاني ومنتج تاني ليهم كل الاحترام والتقدير والتمنيات بالتوفيق».

واختتم أحمد البنداري، قائلا: «ده كان تحذير لأي صانع أفلام من التعامل مع محمد سعد من غير ما يكون مأمن نفسه ومجهوده 100%.