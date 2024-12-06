طرح البرومو الرسمي لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" قبل عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى لفيلم بضع ساعات فى يوم ما، استعدادا لعرضه فى السينمات يوم ٢٦ من شهر ديسمبر الحالي.

ونشر المنتج كريم السبكي برومو الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلا: البرومو الرسمي لـ فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ٢٦ ديسمبر بجميع سينمات مصر عن رواية محمد صادق إنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن.

في هذا السياق، ينضم فيلم بضع ساعات في يوم، لقائمة أفلام موسم رأس السنة، ويأتي ذلك بعد تأجيل موعد طرحه أكثر من مرة، حيث كان قد انتهى تصويره قبل عامين.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضًا تجمع أحمد السعدني ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبى، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا هذا العام.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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