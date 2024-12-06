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عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - انتهى المخرج ياسين حسن من عمليات المونتاج لفيلم “ الغربان”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومي عمر، بعد فترة طويلة من التصوير وعمليات المونتاج والميكساج.

 

وكشف مصدر من داخل الفيلم في تصريحات لكلمتك، أن السبب في التأخر في الانتهاء من الفيلم هو أعمال الجرافيكس الكثيرة التي تحتوي عليها مشاهده.

 

وأضاف المصدر أنه تمت الاستعانة بعدد من الفنيين والمتخصصين الأجانب لتنفيذ عمليات الجرافيكس داخل الفيلم، الذي من المقرر أن يعرض بالسينمات المصرية والعربية بموسم عيد الأضحى المقبل.

 

أحداث فيلم الغربان

تدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

 

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد ومي عمر، محمد علاء وأسماء أبو اليزيد وماجد المصري وعبد العزيز مخيون ومريهان حسين وأحمد وفيق وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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