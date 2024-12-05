بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

بعد طبيبة كفر الدوار، الأطباء تعلن دراسة لائحة لتنظيم ظهور أعضائها على السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

لاتسيو يتخطى نابولي بثلاثية في كأس إيطاليا - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

أحمد بلال يرد على تصريح ميدو بشأن الأهلي وكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

أحمد بلال يرد على تصريح ميدو بشأن الأهلي وكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين تقرر تكريم اسم رياض الهمشري - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين تقرر تكريم اسم رياض الهمشري - أخبار كلمتك

عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض فيلم الغربان بالسينمات في هذا الموعد - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في الطلب على السفر رغم ارتفاع التكاليف - أخبار كلمتك

زيادة كبيرة في الطلب على السفر رغم ارتفاع التكاليف - أخبار كلمتك

مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أميرة الصباغ تطرح كليب «ولا كل الرجالة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أميرة الصباغ تطرح كليب «ولا كل الرجالة» - أخبار كلمتك

أميرة الصباغ تطرح كليب «ولا كل الرجالة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - طرحت المطربة الشابة أميرة الصباغ أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «ولا كل الرجالة» على خطى الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وفي هذا السياق، قالت أميرة الصباغ، إن الكليب تم تصويره في أحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة، وظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة لتوجه رسالة للرجل مباشرة بثقة الأنثى بنفسها، لافتة إلى ظهورها فى جو مليء بالأناقة والجمال، ليراها الرجل أمام عينيه فى قمة أنوثتها الطاغية دائمًا حتى لا ينظر إلى غيرها.

وأضافت أميرة بأنها تتمني أن ينال الكليب إعجاب الجمهور لما له من جهد مبذول من كافة الصناع طوال فترة التحضير والاستعداد والتجهيز إلى مدى ظهور للنور بهذا الشكل.

وتقؤل كلمات الأغنية الآتى:"فين هلاقي انا زيه حد، يملي عيني وطول بعرض، ده اللي زيه يا ناس يسد، عين الشمس ومالي مكانه، مش هلاقي انا زي طيبته، لا ف مواقفه ولا ف رجولته، حظي حلو عشان حبيبته، جايه الدنيا انا بس عشانه".

يذكر أن كليب «ولا كل الرجالة»، من غناء المطربة أميرة الصباغ ومن كلمات محب غبور وألحان بلال محمد وتوزيع بيشوي جميل وميكس وماستر بيشوي مجدي وصولوهات محمود شاهي وجيتارات محمد مغربي وإخراج رودينا حاطوم.

وكانت آخر أغانى المطربة الشابة أميرة الصباغ فى شهر أغسطس الماضي كليب «خط أحمر»، وذلك على خطى "video lyrics"، حيث حققت نجاح ملحوظ عبر كافة مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو من كلمات لمياء فاروق وألحان تامر كروان وتوزيع إسلام الحسن وصولو اورج محمود شاهين وجيتارات ميزو ومونتاچ أحمد سليمان.

يشار إلى أن المطربة تتغنى بـ 9 لغات متعددة، وهي الإنجليزية، الألمانية، الروسية، الفرنسية، الإيطالية، الأسبانية، الهندية، الهيلوغريفي اللغة المصرية القديمة، بالإضافة إلى أغاني هندية وعراقية وأسبانية وفرنسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق