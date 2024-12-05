صورة لـ أحمد العوضي برفقة السقا وكارولين عزمي من كواليس فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه مع كل من عصام السقا وكارولين عزمى من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك من كواليس مسلسل فهد البطل، الذى يخوض به العوضى البطولة الثانية له منفردًا فى الدراما، بعد نجاح مسلسل حق عرب خلال العام الماضى، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

في هذا السياق، يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير أحداث مسلسله فهد البطل المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل.

وقال أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لكلمتك إن أحداث العمل سوف تشهد إتهام فهد في قضية قتل، مما يجعله يسعي لإثبات براءته خلال أحداث العمل.

ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية تاجر رخام، لديه إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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