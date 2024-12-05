جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

انقطاع الكهرباء يتسبب بانقطاع المياه عن المنازل بعدن - أخبار كلمتك

انقطاع الكهرباء يتسبب بانقطاع المياه عن المنازل بعدن - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

الباليرينا أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها بمصر مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

الباليرينا أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها بمصر مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لـ إسلام معوض لاعب فريق 2005 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لـ إسلام معوض لاعب فريق 2005 - أخبار كلمتك

اللقطات الأولى لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

اللقطات الأولى لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

باستخدام الجماعات التكفيرية، نعيم قاسم يكشف المؤامرة الأمريكية الصهيونية لإضعاف سوريا - أخبار كلمتك

باستخدام الجماعات التكفيرية، نعيم قاسم يكشف المؤامرة الأمريكية الصهيونية لإضعاف سوريا - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - روج السيناريست أيمن بهجت قمر لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، حيث نشر عددا من البوسترات الخاصة بالفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد خلالها طرح الفيلم بالسينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأن الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - فيلم «ولاد رزق 3 يفشل في تحقيق إيرادات في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق