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حفيد أم كلثوم لـ كلمتك: فريد الأطرش سبب اعتزال كوكب الشرق - أخبار كلمتك

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حفيد أم كلثوم لـ كلمتك: فريد الأطرش سبب اعتزال كوكب الشرق - أخبار كلمتك

حفيد أم كلثوم لـ كلمتك: فريد الأطرش سبب اعتزال كوكب الشرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أكد عدلي سمير رشاد حفيد كوكب الشرق ام كلثوم أن الفنان فريد الأطرش كان سببًا رئيسيًا في اعتزال كوكب الشرق ام كلثوم.

حفيد أم كلثوم 

وقال في تصريحات لكلمتك أم كلثوم كانت متمسكة بالوقوف على خشبة المسرح لآخر نفس، لأنها كانت عاشقة للغناء، مشيرًا إلى أنه قبل حفلتها الأخيرة حضر لها فريد الأطرش أحدي الحفلات وبعد سماعها طلب منها الحديث علي انفراد.
وتابع:" تحدث معها، وقال لها كفاية يا ست بلاش غناء تاني ولم تغضب أم كلثوم من حديث فريد الأطرش لها، وبدأت تفكر في كلامه، وبالفعل اتخذت قرار الاعتزال على الفور".

عدلى سمير خالد حفيد كوكب الشرق

وكان حفيد كوكب الشرق  أم كلثوم كشف حقيقة زواجها مرتين، الأولى من الطبيب حسن الحفناوي طبيبها الخاص، والمرة الثانية من أحد الموسيقيين.

وقال في تصريحات سابقة لـ كلمتك:" جدتى أم كلثوم تزوجت مرة واحدة فقط من طبيبها الخاص حسن الحفناوي، وكان زواجها منه ليس من أجل الزواج أو الحب، بل ليكون طبيبًا خاصًّا بها، ومقيمًا معها في نفس المنزل".

زواج أم كلثوم

وأكد أنها لم تتزوج مرة ثانية من أحد الموسيقيين كما ردد البعض، مشيرًا إلى أن أم كلثوم كان لها مغرمين كثر، ولكنها لم تفكر في الزواج نهائيًا، وكانت تهتم فقط بعملها.

وفي نفس السياق كان حفيد أم كلثوم، أكد أنهم لا يعرفون شيئا عن فيلم "الست" الذي ستقدمه الفنانة منى زكي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل معهم للموافقة على العمل، أو الحصول على معلومات تخص "أم كلثوم".

وقال: “لابد أن يحترم القائمون على العمل أن هناك أسرة لأم كلثوم، ويحصلون على موافقتهم على تقديم فيلم يخصها، ويقومون بتوثيق المعلومات الخاصة بها”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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