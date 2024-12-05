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مشاهير العرب - غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدا.. عرض أولى حلقات مسلسل «موعد مع الماضي» لـ آسر ياسين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:24 مساءً - يبدأ غدا عرض أولى حلقات مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة النجم آسر ياسين، وذلك عبر منصة نتفليكس.

موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل موعد مع الماضي، غدا الجمعة 6 من ديسمبر، في 12 بعد منصف الليل، عبر منصة نتفليكس.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، حول مناقشة الاضطرابات الأسرية التي قد تحدث في بعض العائلات، التي يواجهها «يحيى»، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته «نادية»، بعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان.

تشتعل في صدر «يحيى»، رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، فهو لن يتورّع عن فعل المستحيل في سبيل العثور على قاتل «نادية» الحقيقي، وتشهد عودته فتح الجروح العائلية القديمة، إذ تُكشَف الأسرار الدفينة منذ سنين طوال ويؤكد الواقع أن الحقيقة لا تبقى خفيّة للأبد.

مسلسل موعد مع الماضي

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أسر ياسين، الفنان محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، سوسن بدر، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، صبا مبارك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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