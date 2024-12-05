مشاهير العرب - بعد تصريحاتها الأخيرة وغنائها لـ«فلسطين».. فردوس عبد الحميد تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - تصدرت الفنانة فردوس عبد الحميد، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أهدت خلال حفل تكريمها الذي أقامه المركز القومي للمسرح، أغنية «أنا شادي» للفنانة فيروز، وقالت إنها ستغني تلك الأغنية إهداءً لأطفال فلسطين.

ووجهت فردوس عبد الحميد، تحية مؤثرة إلى أطفال فلسطين، وأهدتهم أغنية «أنا وشادي»، التي غنتها بصوتها بدون موسيقى.

وفي كلمتها، عبرتفردوس عبد الحميد، عن سعادتها البالغة بهذا التكريم تحت قبة المسرح القومي، قائلة: «أعجز عن التعبير عن سعادتي بتكريمي على خشبة المسرح القومي الذي شهد بداية مشواري الفني، وتعلمت فيه على أيدي نجومه الكبار».

تكريم فردوس عبد الحميد في المسرح القومي

وقال المخرج خالد جلال، خلال حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد إنه يشعر بالحظ الشديد لما تمتلكه مصر من قامات فنية عظيمة، فحرص على شكر الفنان إيهاب فهمي على إعادة تقليد تكريم الفنانين الكبار الذين يمثلون تاريخ مصر الفني.

وتابع جلال: فردوس عبد الحميد ماخانتش مهنتها ولو للحظة واحدة وكانت دايما على قدر عظيم من الاحترام والمهنية».

آخر أعمال فردوس عبد الحميد

وتعد آخر أعمال فردوس عبد الحميد، هو مشاركها في مسلسل «الضاحك الباكي» بطولة النجم عمرو عبد الجليل، والذي تم طرحه خلال الفترة الماضية.

ويتناول المسلسل السيرة الذاتية للفنان الكبير نجيب الريحاني، منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

مسلسل الضاحك الباكي، هو من سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، مصطفى شوقي، محمد سليمان، دارين حداد، هاجر الشرنوبى، محمد صلاح آدم، زينب العبد، شيماء سمير، أحمد التهامي، رامي الطمبارى، شيماء عباس، عزت زين، ياسر الطوبجى.