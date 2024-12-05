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مشاهير العرب - watch it تطرح البوستر الدعائي لـ مسلسل «إقامة جبرية» |صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تطرح البوستر الدعائي لـ مسلسل «إقامة جبرية» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تطرح البوستر الدعائي لـ مسلسل «إقامة جبرية» |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - طرحت منصة watch it، البوستر الدعائي لمسلسل «إقامة جبرية» بطولة الفنانة صابرين، وهنا الزاهد.

وشاركت watch it، البوستر الدعائي للعمل، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتبت عليه: «مسلسل إقامة جبرية قريباً.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي نفسى لا يخلو من التشويق، ويعد العمل أحدث أعمال watch it الأصلية.

مسلسل إقامة جبرية

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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