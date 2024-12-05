النايل سات تحتفل بمرور 25 عامًا على شراكتها مع الشركات الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - استقبل اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب أمس سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه في مقر الشركة احتفالًا بمرور أكثر من 25 عاما على شراكات "النايل سات" مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها والاستشارات الفنية.

احتفالية مرور 25 عاما على شراكات النايل سات مع الشركات الفرنسية

وفي بداية الاحتفالية، القى اللواء سامح قته كلمة أكد فيها على أهمية الزيارة التي تعكس مدى قوة وعمق العلاقات التاريخية والمثمرة بين النايل سات وشركائها الفرنسيين والتي تمتد لأكثر من 25 عامًا من التعاون المثمر والاحترام المتبادل فكانت فرنسا شريكًا رئيسيًا في مسيرة الشركة منذ أن تأسست.

وقال اللواء سامح قته إن أقمار النايل سات والتي تخدم ملايين المشاهدين في المنطقة تم تصنيعها بأيادي الشركات الفرنسية الرائدة وأطلقت إلى الفضاء باستخدام التكنولوجيا الفرنسية المتقدمة

مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن فقط سببا في تحقيق التميز التقني بل ساهم في تعزيز روح الابتكار والنمو المشترك.

وحضر الاحتفالية ممثلي شركة تالس آلينيا سبيس ريميه لو توك نائب رئيس شركة تالس للاتصالات وباتريك كوردير مدير مشروع إطلاق قمر النايل سات 301 الذي تم إطلاقه في عام 2022 وأحمد ضياء ممثل شركة تالس بالقاهرة.

وأجرى السفير جولة داخل الشركة اضطلع فيها على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية التي تبنتها الشركة منذ إطلاق أولى أقمارها عام 1998 وحتى أحدث أقمار الشركة نايل سات 301.

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