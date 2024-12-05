تامر حسني وشيرين والشاعري وسميرة سعيد في احتفالية تكريم اسم محمد رحيم بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:10 مساءً - كشف الشاعر فوزي إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أسماء الفنانين المشاركين في احتفالية تكريم اسم الملحن الكبير محمد رحيم، والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم 18 ديسمبر الجاري.

المشاركون في احتفالية تكريم اسم الملحن محمد رحيم

وضمت القائمة كلا من: المطرب الكبير محمد ثروت، النجم تامر حسني، النجم إيهاب توفيق، النجم هشام عباس، النجمة لطيفة، النجم حكيم، النجمة جنات، النجم محمد محيي، النجمة مي فاروق، النجم هيثم شاكر، وحضور خاص للنجمة سميرة سعيد والنجم حميد الشاعري.

تكريم اسم محمد رحيم

وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين قد كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لكلمتك: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم الراحل هو الآخر”.

وأضاف: “ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة”.

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

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