«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

رغم تألقه بالدوري الإنجليزي، سر عدم ضم سام مرسي لمنتخب مصر؟ - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين دخول منازلهم - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

"بضع ساعات في يوم ما"، القصة والأبطال وموعد عرض الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"بضع ساعات في يوم ما"، القصة والأبطال وموعد عرض الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

"بضع ساعات في يوم ما"، القصة والأبطال وموعد عرض الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - حدد صناع فيلم بضع ساعات في يوم ما موعد عرضه بالسينمات يوم 26 ديسمبر الجاري، لينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة، ويأتي ذلك بعد تأجيل موعد طرحه أكثر من مرة، حيث كان قد انتهى تصويره قبل عامين. 

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل

c0d317c027.jpg
a61377a7c9.jpg

قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

f03ca64029.jpg
da34cf6f26.jpg

ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضًا تجمع أحمد السعدني ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبى، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا هذا العام.

aaab680286.jpg
3217476252.jpg

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

فيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

cd2746c2be.jpg
056191bd49.jpg
3b33245b4c.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

أسعار التذاكر تصل لـ 28 ألف جنيه، أنغام تحيي حفلًا غنائيًّا غدًا بالدوحة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق