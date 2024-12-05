مشاهير العرب - تصل لـ 28 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:38 صباحاً - تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدا الجمعة الموافق 6 من ديسمبر، في الدوحة.

تفاصيل حفل أنغام في الدوحة

ومن المقرر أن تقدم أنغام، خلال حفلها باقة من أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة

وكشفت الشركة المنظمة لـ حفل أنغام، عن أسعار التذاكر والتي تبدأ من 8 آلاف جنيه وحتى 28 ألف جنيه.

حفل أنغام في المتحف المصري

وأحيت الفنانة أنغام، بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت الحفلات التي أقيمت على مدار يومين وسط أجواء عالمية ساحرة من حيث المكان والتجهيزات والحضور غير المسبوق من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت صوت مصر أنغام على خشبة المسرح خلال الحفلين وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب وشهد الحفل الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت التذاكر فور طرحها.

آخر أعمال أنغام

وكانت آخر أعمال أنغام، طرحها لألبوم «تيجي نسيب»، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

يتضمن ألبوم أنغام الجديد «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وهم أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.