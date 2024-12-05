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مشاهير العرب - تصل لـ 28 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تصل لـ 28 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصل لـ 28 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:38 صباحاً - تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدا الجمعة الموافق 6 من ديسمبر، في الدوحة.

تفاصيل حفل أنغام في الدوحة

ومن المقرر أن تقدم أنغام، خلال حفلها باقة من أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة

وكشفت الشركة المنظمة لـ حفل أنغام، عن أسعار التذاكر والتي تبدأ من 8 آلاف جنيه وحتى 28 ألف جنيه.

أنغام

حفل أنغام في المتحف المصري

وأحيت الفنانة أنغام، بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت الحفلات التي أقيمت على مدار يومين وسط أجواء عالمية ساحرة من حيث المكان والتجهيزات والحضور غير المسبوق من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت صوت مصر أنغام على خشبة المسرح خلال الحفلين وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب وشهد الحفل الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت التذاكر فور طرحها.

آخر أعمال أنغام

وكانت آخر أعمال أنغام، طرحها لألبوم «تيجي نسيب»، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

يتضمن ألبوم أنغام الجديد «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وهم أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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