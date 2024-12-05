«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

«المركزي» يصدر تراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر انستاباي - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

نورا الجروي: نحن امام مرحلة استثانية مصيرية في اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - «التعليم» تعلن رسميا إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - رسميا.. البنك المركزي يعلن تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عبر «إنستاباي» - أخبار كلمتك

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اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية - أخبار كلمتك

توقعات الذهب تشعل الأسواق في 2025، والوصول إلى 3000 دولار للأوقية لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

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والتون جوجينز يعلن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT - أخبار كلمتك

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والتون جوجينز يعلن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT - أخبار كلمتك

والتون جوجينز يعلن بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - مسلسل Fallout، بدأ رسميا تصوير الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT.

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

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ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again

إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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