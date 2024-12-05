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أسعار التذاكر تصل لـ 28 ألف جنيه، أنغام تحيي حفلًا غنائيًّا غدًا بالدوحة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - تحيي النجمة أنغام  حفلًأ غنائيًّا بالدوحة غدًا الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

تفاصيل حفل أنغام في الدوحة 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في الدوحة أسعار التذاكر التي تبدأ من 8 آلاف جنيه وحتى 28 ألف جنيه.

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح بالإضافة إلى غنائها لألبومها الجديد.

ومن ناحية أخري وجه الفنان محمد منير رسالة شكر للفنانة أنغام على زيارتها له برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الكينج في تدوينة له عبر حسابه على “إكس”: “سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام”. 

وردت أنغام على رسالة منير قائلة: “أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا”.

وتًحيى المطربة أنغام حفلًا غنائيًّا نهاية  ديسمبر المقبل في أبو ظبي، على مسرح مهرجان الشيخ زايد، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكشفت أنغام الستار عن أغنيات ألبومها الجديد "تيجى نسيب"في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتي نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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