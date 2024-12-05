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ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

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ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - Daredevil: Born Again، كشف الممثل ويلسون بيثيل، عن تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again.

وأوضح ويلسون، أن أحداث مسلسل Daredevil Born Again، تقع بعد 5 سنوات من أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

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تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN بالتزامن مع عرض الأول

 وأعلن كيفن فايجي، رئيس استديوهات مارفل، أن تصوير الموسم الثاني من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN، سيتزامن مع عرض الموسم الأول على ديزني+، ولن يتم الانتظار حتى معرفة ردود أفعال الجمهور تجاه المسلسل.

مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN يحصل على تصنيف TV-MA

 حصل مسلسل مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN، على تصنيف  TV-MA (للبالغين)، وهو ما يعني أن  العرض التلفزيوني، يحتوي على مشاهد عنف تصويري، أو لغة بذيئة أو مشاهد جنسية مصورة أو مزيج منها.

وأعلنت استديوهات مارفل، عن طرح أولى حلقات مسلسلها  DAREDEVIL: BORN AGAIN، بتاريخ 4 مارس 2025، حصريا علي منصة Disney+.

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وأشاد الممثل، تشارلي كوكس، بالممثلة ديبورا آن وول وإلدن هنسون، التي تشاركه البطولة في مسلسل مارفل، Daredevil: Born Again.

وقالت تشارلي، في تصريحات صحفية: "من أول مشهد لي مع "ديبورا آن وول وإلدن هنسون" في مسلسل “Daredevil: Born Again، شعرت أنها مميزة حقا.. كما أن المشهد كُتب وكأنه مشهد نتذكر فيه الأوقات القديمة..لم يكن هناك حاجة للتمثيل على الإطلاق.. كان طبيعيا جدا وساحرا”.

 

تشارلي كوكس يتحدث عن Daredevil: Born AgainDaredevil: Born Again"Daredevil: Born Again"

كشف الممثل تشارلي كوكس، أن مسلسل "Daredevil: Born Again"، يشهد تحولات إبداعية معقدة من قبل استديوهات مارفل.

أشار كوكس، في تصريحات صحفية، إلى أن التزام مارفل بتحسين العمل، وخلق مسلسلات تليفزيونية جديدة، تناسب جميع المشاهدين، سواء كانوا على دراية سابقة، بجميع أعمال عالم مارفل أم لا.

 

مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

وكشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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