مشاهير العرب - «اشتريها بفلوسي مش هدية».. أحلام تكشف سبب تكرار ارتداء فساتينها بأكثر من مناسبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - حسمت الفنانة أحلام ، الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول تكرار ارتدائها لنفس الفساتين في أكثر من مناسبة، خاصة أن أغلب النجوم لا يفضلون تكرار ارتداء ملابسهم في المناسبات بحكم الشهرة والنجومية.

وفي هذا الصدد كتبت أحلام عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة (إكس): «أولًا صباح الورد طبعًا أعيد فساتيني لأني اشتريها بفلوسي مش هدية ولا ألبسها مرة وارجعها للبوتيك وهذه فعلًا رسالة للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي وأوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جدًا أحبكم».

آخر أعمال أحلام

يذكر أن آخر أعمال أحلام، هو ألبوم «السيدة الأولى»، والذي يضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الألبوم هي «السيدة الأولى» كلمات عبد الله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبد الله الفيصل توزيع عمر الصباغ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.

وتقول كلمات أغنية السيدة الأولى التالي:

«السيدة الأولى كلمات

أحب الحب على أصوله وأعيش الصدق وأقوله

وأنا بكامل قوى قلبي وعن أحساسي مسؤولة

ولاحظ يوم لاحظتك حبيتك ونصبتك

ملك والشوق مملكتك وانا السيدة الاولى

أنا السيدة الأولى

إذا شفتك انا انسى وش الي كنت ابي انسى

ادور للهوى مرسى وياخذ همي قيلولة

تغيب و يرتبك نبضي ولا أقعد علي بعضي

وعذرا يعني في لفظي تراني السيدة الأولى».