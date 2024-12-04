ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - كواليس العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور نجوم الفن والرياضة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - كواليس العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور نجوم الفن والرياضة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور نجوم الفن والرياضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.. احتفل صناع فيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان الشاب نور النبوي، بالعرض الخاص للعمل، أمس الثلاثاء داخل إحدى مولات مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

كواليس العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للعمل، منهم: خالد النبوي، وآسر ياسين - الذي يشارك كضيف شرف-، وأمير المصري، وإيمان العاصي، والدكتور سامر يوسف، وزوجته مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والإعلامية شيما صابر، الإعلامية فرح علي.

فيلم الحريفة 2

كما حضر عدد من نجوم الكرة المصرية العرض، ومنهم: الكابتن فاروق جعفر، وحارس مرمى الأهلي السابق تامر عبد الحميد وزوجته، ولاعب منتخب مصر السابق، عبد الستار صبري، وتامر بجاتو.

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2
العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2

وبدأ عرض فيلم الحريفة 2، اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائية، ويحمل الجزء الثاني من فيلم «الحريفة» اسم «الريمونتادا»، وتدور أحداثه حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

فيلم الحريفة 2

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم «الحريفة 2 - الريمونتادا»، في بطولته عددا من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

اقرأ أيضاً
طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الحريفة 2

«ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض

بمشاركة مروان موسى.. نور النبوي يروج للأغنية الدعائبة لفيلم الحريفة 2 (فيديو)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق