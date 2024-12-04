مشاهير العرب - كواليس العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور نجوم الفن والرياضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - العرض الخاص لفيلم الحريفة 2.. احتفل صناع فيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان الشاب نور النبوي، بالعرض الخاص للعمل، أمس الثلاثاء داخل إحدى مولات مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

كواليس العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للعمل، منهم: خالد النبوي، وآسر ياسين - الذي يشارك كضيف شرف-، وأمير المصري، وإيمان العاصي، والدكتور سامر يوسف، وزوجته مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والإعلامية شيما صابر، الإعلامية فرح علي.

كما حضر عدد من نجوم الكرة المصرية العرض، ومنهم: الكابتن فاروق جعفر، وحارس مرمى الأهلي السابق تامر عبد الحميد وزوجته، ولاعب منتخب مصر السابق، عبد الستار صبري، وتامر بجاتو.

فيلم الحريفة 2

وبدأ عرض فيلم الحريفة 2، اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائية، ويحمل الجزء الثاني من فيلم «الحريفة» اسم «الريمونتادا»، وتدور أحداثه حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم «الحريفة 2 - الريمونتادا»، في بطولته عددا من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.