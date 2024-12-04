مشاهير العرب - «جاري البحث».. أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة من فيلم آخر نيزك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - أعلن الفنان أحمد سعد، موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «جاري البحث»، من فيلم «آخر نيزك»، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وشارك أحمد سعد، البوستر الرسمي للأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب عليه: «جاري البحث، أغنية فيلم آخر نيزك، النهاردة الساعة 6 على يوتيوب وكل المنصات».

فيلم آخر نيزك

وينتمي «آخر نيزك» لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

ويشارك في بطولته كل من: منة فضالي، محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدر بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد، هي أغنية «الزين»، على طريقة الديو مع الشاب خالد عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور، تعاون خلالها مع الشاعر مصطفى حدوتة وعبدو سعود، والملحن أحمد سعد، توزيع إيهاب كلوبيكس، وميكس ماستر أمير محروس، وتم طرحها على طريقة «video lyrics».