آخرها مسلسل ساعته وتاريخه، أعمال فنية استلهمت أحداثها من قضايا حقيقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل ساعته وتاريخه الذي يقدم أحداث على الشاشة من وحي ملفات المحاكم المصرية.

ومسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية، وهو من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

ومسلسل ساعته وتاريخه ليس العمل الفني الأول الذي يستلهم أحداثه من قضايا حقيقية فقد سبقه عدة أعمال أبرزها:

مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة من أبرز الأعمال الفنية التي استوحى صناعه قصته من قصة حقيقية أثارت الرأي العام، وهي قصة القاتل المتسلسل قذافي فراج عبد العاطي، المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" وهو شخص أقدم على قتل أربعة أشخاص وهم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار وذلك خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ وقام بإخفاء جثامين الضحايا داخل مقبرة أعدها هو لذلك الغرض.

ومسلسل سفاح الجيزة من إخراج هادي الباجوري وينتمي إلى أعمال الإثارة والغموض، ومن بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مسلسل الريان

مسلسل الريان هو مسلسل درامي من إنتاج عام 2011، وهو يتناول حياة رجل الأعمال المصري أحمد الريان، أحد أشهر رجال الأعمال في مصر الذي اشتهر في فترة الثمانينات وواجه قضايا فساد كبيرة في حياته.

المسلسل يعرض قصة صعود الريان وهبوطه، ويغطي جزءًا كبيرًا من تاريخ حياته الشخصية والمهنية، واتهامه في قضايا توظيف أموال وعمليات نصب ضخمة حتى حُكم عليه بالحبس.

والريان من إخراج شيرين عادل، وتأليف حازم الحديدي ومحمود البزاوي، ومن بطولة خالد صالح، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور.

فيلم إحنا التلامذة

يعتبر فيلم إحنا التلامذة من أبرز الأفلام المأخوذة من قضية حقيقية شغلت الرأي العام وقتها، حيث كانت قضية متهم فيها أربعة من الشباب قتلوا صاحب بار فى منطقة وسط البلد فى بداية عام ١٩٥٣ وتم تقديهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة حيث تم الحكم بالإعدام على إثنين والأشغال الشاقة المؤبدة للثالث، و١٥ عاما للرابع، الذى كان ينتظر خارج البار للمراقبة.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عاطف سالم ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أبو يوسف وكامل يوسف ومن بطولة عمر الشريف، شكري سرحان، يوسف فخر الدين، تحية كاريوكا، نجوى فؤاد.

ريا وسكينة

تعتبر قصة المجرمتان ريا وسكينة من أشهر قصص الجرائم والقضايا الحقيقية التي تحولت إلى أعمال فنية، فهاتان المجرمتان اللاتي انتهت قصتهما بالإعدام تم تقديم جرائمهما على المسرح من خلال مسرحية ريا وسكينة إنتاج فبراير عام 1922 وهي أول عمل فني عن القصة وأنتجت بعد شهور من تنفيذ حكم الإعدام، وكانت من بطولة وإخراج نجيب الريحاني وشاركته بديعة مصابني في المسرحية، ومن تأليف بديع خيري.

وتم تقديم القصة أيضًا في فيلم ريا وسكينة عام ١٩٥٢، والفيلم من بطولة نجمة إبراهيم وزوزو حمدي الحكيم وفريد شوقي وأنور وجدي وشكري سرحان، ومن بعده فيلم إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة عام ١٩٥٥، من بطولة إسماعيل ياسين ومعه أيضا نجمة إبراهيم وزوزو حمدي وعبد الفتاح القصري ورياض القصبجى.

وفي الإذاعة تم تقديم قصة مستوحاة من حادث ريا وسكينة من خلال مسلسل إذاعي يحمل اسم عودة ريا وسكينة عام ١٩٧٢ وهو من تأليف عبد الرحمن فهمي وشارك بالتمثيل يوسف شعبان ومديحة حمدي وآخرون، وفي عام ١٩٨٣ تم تقديم فيلم آخر يحمل اسم ريا وسكينة، من بطولة شريهان ويونس شلبي وحسن عابدين، وتأتي المسرحية الأشهر والتي تُعد من أهم الأعمال التي تم تقديمها عن ريا وسكينة وهي مسرحية ريا وسكينة، بطولة سهير البابلي وشادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

كما تم تقديم القصة في مسلسل ريا وسكينة عام ٢٠٠٥، وهو من بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب وسامي العدل وأحمد ماهر وصلاح عبد الله ورياض الخولي، وهو العمل الوحيد الذي تناول القصة الأصلية الحقيقية للشخصيات والأحداث والوقائع استنادًا لكتاب رجال ريا وسكينة للكاتب الراحل صلاح عيسى، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية الأخرى التي قدمت هذه القصة.

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