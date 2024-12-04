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في العدد الجديد من "مسرحنا"، الدراما المبتكرة والشخصية القبطية في المسرح المصري - أخبار كلمتك

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في العدد الجديد من "مسرحنا"، الدراما المبتكرة والشخصية القبطية في المسرح المصري - أخبار كلمتك

في العدد الجديد من "مسرحنا"، الدراما المبتكرة والشخصية القبطية في المسرح المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" عدد "901"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات العدد الجديد في مسرحنا 

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بخبر حول تفقد نائب رئيس الهيئة للمواقع الثقافية بأسيوط، وتقرير خبري حول ختام برنامج مصر جميلة للمواهب ببورسعيد، وتقرير مفصل لـ لؤا الصباغ حول تجربة مسرحة المناهج (أبو الفوارس) بأسيوط ضمن تعاون بين قصور الثقافة والتربية والتعليم، وتلتقي درية عبد الفتاح بفرقة المنوفية القومية ضمن استعداداتها لتقديم مسرحية "الملك نارمر"، وتستعرض سامية سيد تفاصيل مناقشة رسالة دكتوراة للباحثة إيمان الطباخ بعنوان "الشخصية القبطية في المسرح المصري".

 

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تجري روفيدة خليفة حوارا مع المخرج محمود مصطفى حول تجربته الأخيرة "أحمس"، كما تجري صوفيا إسماعيل حوارا مع دكتورة داليا همام حول النسخة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي،  وفي قسم رؤى تكتب نورهان ياسر عن عرض "شروخ" ضمن مهرجان الرواد، ويكتب محمد الروبي "رماد".. الرقص بأسئلة الوجود، وتكتب نور الهدى عبد المنعم زينات "الأرتيست" التي عاشت بعد رحيلها.

وفي قسم نوافذ يكتب مجدي مرعي الدراما المبتكرة والطريق لتعليم هادف، ويستعرض هشام عبد الرؤوف أهم ما جاء في المسرح العالمي هذا الأسبوع، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "الكاتب المسرحي.. مؤلف معالج بيانات في المسرح بعد الدرامي لـ كلير سويزين، ويتناول د. سيد علي إسماعيل في الجزء الرابع والسبعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "معركة شلفطة الاقتباس والتمصير!! ".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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