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حنان مطاوع مع ميمي جمال وأيسل رمزي في كواليس صفحة بيضاء (صور) - أخبار كلمتك

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حنان مطاوع مع ميمي جمال وأيسل رمزي في كواليس صفحة بيضاء (صور) - أخبار كلمتك

حنان مطاوع مع ميمي جمال وأيسل رمزي في كواليس صفحة بيضاء (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بالفنانة القديرة ميمي جمال والفنانة الشابة أيسل رمزي من كواليس مسلسل صفحة بيضاء الذي تواصل حنان تصويره استعدادًا لعرضه قريبًا.

وعلقت حنان على حسابها الرسمي على انستجرام “اجمل وألذ وألطف 2 في الدنيا، مدام ميمي وآيسل حبيبتي مسلسل صفحة بيضاء …ضي”.

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نور محمود في كواليس صفحة بيضاء

وصف الفنان نور محمود زميلته الفنانة حنان مطاوع بأنها “وش الخير” عليه مهنيا وإنسانيا.

ونشر فيديو عبر حسابه على انستجرام من كواليس أحدث أعماله “صفحة بيضاء” الذي يشارك فيه برفقة حنان، وقال عنها: “وش الخير عليا في شغلي تحديدا بعد أمل حياتي وكابول ووعود سخية فأنا ربنا كتبلي إني أرجع تاني لوش الخير ونشتغل سوا تاني.. ادعولنا”، في إشارة منه لحنان مطاوع.

وقالت حنان “أنا مبسوطة أوي إن أنا مع نور”، ورد نور “مبسوط ومتشرف.. حاجة حلوة أنا بشتغل مع حاجة حلوة".

وأرفق نور بالفيديو تعليقا مفاده “أنا وحنة وش الخير.. كواليس مسلسل صفحة بيضاء.. انتاج أروما - المتحدة.. تأليف الأستاذ حاتم حافظ إخراج الأستاذ أحمد حسن.. اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”.

صورة حنان مطاوع من كواليس صفحة بيضاء     

 وكانت الفنانة حنان مطاوع قد نشرت من قبل عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام صورة لشخصيتها بمسلسلها الجديد “صفحة بيضاء”.

وعلقت حنان مطاوع قائلة: “صفحة بيضا.. ضي”.

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 بينما نشر المؤلف حاتم حافظ صورتين من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضاء عبر حسابه على تطبيق انستجرام تكشف أجواء التصوير.

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مسلسل صفحة بيضاء

وتواصل الفنان حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صفحة بيضاء" بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم عرض العمل أواخر العام الجاري.

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضاء

مسلسل صفحة بيضاء تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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