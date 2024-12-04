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بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد إبراهيم أبو سِنة - أخبار كلمتك

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بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد إبراهيم أبو سِنة - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد إبراهيم أبو سِنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:19 مساءً -  يقيم بيت الشعر العربي  بمقره بمركز إبداع الست وسيلة  - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية،  ضمن  الامسيات الشعرية لصالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أمسية جديدة بعنوان "محمد  إبراهيم أبو سِنة.. الشعر موعدنا " في السابعة مساء الأحد المقبل.

وتستضيف الأمسية الناقد والأكاديمي يوسف نوفل، الشاعر سمير درويش، الشاعرة والأكاديمية شيرين العدوي، والإعلامية مي محمد إبراهيم أبو سِنة، والإذاعية حكمت الشربيني والشاعر يونس أبو سبع لإلقاء  قصائد "أبو سِنة" الشعرية، ويدير الصالون الكاتب  أحمد سراج.

الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة

ولد الشاعر الراحل والإذاعي الكبير "محمد إبراهيم أبو سنة" في ١٥ مارس ١٩٣٧، تخرج فى كلية الدراسات العربية -جامعة الأزهر- عام ١٩٦٤، ثم حصل على درجة الزمالة الشرفية في الكتابة من جامعة (أيوا) بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل محررًا سياسيًا بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم مقدم برامج عام ١٩٧٦ بإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. 

شغل عام ١٩٩٥ منصب مديرًا عامًا لإذاعة البرنامج الثقافي واعتلى المناصب إلى درجة وكيل وزارة في عام ١٩٩٩، ثم نائبًا لرئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة وفي مارس عام ٢٠٠١ عيِّن نائبًا لرئيس الإذاعة المصرية. 

ويُعد محمد ابراهيم ابو سنة أحد أبرز شعراء جيل الستينات، وأخر شعراء الواقعية الرومانسية في مصر. صدر له ١٢ ديوانًا في الشعر، مسرحيتان شعريتان، ١٠ دراسات نقدية وصياغة شعرية لمائة قصيدة في الشعر الأرمني عبر العصور. حصد الشاعر والإذاعي الكبير العديد من الجوائز كان آخرها جائزة النيل في الآداب عام ٢٠٢٤ التي رشحه لها بيت الشعر العربي، حتى رحل عن عالمنا في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ عن عمر يناهز ٨٧ عامًا بعد رحلة عطاء حافلة بالإبداع.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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