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ندوة ومعرض للمشروعات الفائزة بمسابقة “عقول” ببيت المعمار المصري - أخبار كلمتك

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ندوة ومعرض للمشروعات الفائزة بمسابقة “عقول” ببيت المعمار المصري - أخبار كلمتك

ندوة ومعرض للمشروعات الفائزة بمسابقة “عقول” ببيت المعمار المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - يستضيف بيت المعمار المصري، أمام جامع السلطان حسن بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ومعرض مصاحب لبعض المشروعات الفائزة في مسابقة “عقول”، في الثالثة عصر السبت القادم الموافق 7 ديسمبر.

وانعقدت مسابقة “عقول” في إطار التحضيرات للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12 الذى استضافته مصر في الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر، حيث أطلقت وزارات: الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، مسابقة (عقول) لطلاب كليات: الهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، للمشاركة في منافسة مبتكرة تهدف إلى اكتشاف وتقديم حلول هندسية مستدامة للتحديات العمرانية التي تواجه تطوير المناطق الحضرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة بإشراك الشباب المصري في جميع الفعاليات التنموية الهادفة إلى بناء نماذج مستدامة للمشاركة المجتمعية، بما يعزز دورهم كمساهمين في بناء مدن مستدامة وعصرية، وإسهاماتهم في تطوير بيئات حضرية متكاملة بأفكار مبتكرة وإبداعية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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