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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - يتشوق الجمهور، لعرض أولى حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه»، من بطولة الفائزين في برنامج كاستينج، بجانب عدد من الفنانين منهم مايان السيد، وأحمد أمين، والمقرر انطلاقه غدا الخميس 5 ديسمبر، عبر شاشة dmc.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، يعد تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

المسلسل سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، بداية من غد الخميس، حيث من المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، عبر شاشة dmc.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة المسلسل، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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